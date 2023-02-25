Стало известно, во сколько обойдется посещение туалета во время прогулки по Новосибирску

Туалет за 50 рублей в Первомайском сквере. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Во время прогулок по Новосибирску на выходных актуальной становится проблема общественных туалетов – найти их непросто, а ценник порой достигает полсотни рублей. «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» исследовали вопрос и узнали, где и за сколько можно посетить уличную кабинку при необходимости.

Самые дешевые туалеты расположены на станциях метро «Площадь Карла Маркса», «Красный проспект» и «Площадь Ленина». Они открыты с 7:00 до 21:00, посещение обойдется в 10 рублей.

В Центральном парке есть бесплатный туалет, а санузлы в Первомайском сквере и на Михайловской набережной доступны только за 50 рублей. Кроме того, летом на набережной стоят и биокабинки по 30 рублей за вход.

На Берёзовой роще работают два туалета по 50 рублей и один по 30.

Однако большинство горожан предпочитают по надобности отправляться в близлежащие торговые центры и точки общепита.

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