В Новосибирской области на ремонт дороги выделят больше 300 миллионов рублей

В Новосибирской области потратят более 300 миллионов рублей на ремонт дороги Новосибирск-Каменка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области почти за 340 миллионов рублей отремонтируют Каменское шоссе. Аукцион разместило Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) на сайте госзакупок.

Заявки от подрядчиков ждут до 10 марта. Начальная цена контракта составляет около 339,7 миллиона рублей. Работы должны завершить в октябре этого года.

Победитель конкурса сменит асфальт, восстановит тротуары, установит дорожные знаки и остановки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber