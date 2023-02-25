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НовостиОбщество25 февраля 2023 4:42

В Новосибирске продают секрет производства Coca-Cola

Разработкой рецепта специалисты готовы заняться почти за 753 тысячи рублей
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске продают секрет производства кока-колы.

В Новосибирске продают секрет производства кока-колы.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске команда технологов продает разработку рецептуры кока-колы за 752,9 тысячи рублей. На сайте объявлений группа ученых из Академ-парка с названием «Пираты» разместила почти две тысячи сообщений о продаже готового бизнеса в разных регионах.

Разработчики утверждают, что напиток будет стопроцентной копией знаменитой газировки.

Покупатель получит рецепт, технологию производства, образцы и поставщиков сырья. Также технологи помогут подобрать оборудование и будут проводить консультации по производству.

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