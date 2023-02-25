В аварии с грузовиком в Ленинском районе Новосибирска погиб 33-летний водитель

Водитель кроссовера погиб в столкновении с грузовиком. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В ночь на субботу, 25 февраля, в ДТП на левом берегу Новосибирска погиб 33-летний водитель кроссовера Toyota RAV4.

Авария произошла недалеко от остановки Кирзавод в 1:20. Об этом сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Грузовик смял кроссовер. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Кроссовер врезался в грузовик, который ехал во встречном направлении. Помимо водителя, травмы получили двое пассажиров «Тойоты»: мужчины 1988 и 1982 года рождения.

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