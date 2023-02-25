В Минспорта опровергли протечку крыши в новом ЛДС в Новосибирске

Протечка была, но после аварии дыру залатали. Фото: Минспорта НСО.

Директор «Сибирь-Арены» Павел Морозов опроверг фейк о протечке крыши в новом ледовом дворце спорта Новосибирска. Видео с его комментарием опубликовали в Telegram-канале Минспорта Новосибирской области. Недостоверную информацию распространили некоторые региональные СМИ.

– Здесь во время испытания автоматической пожарной системы была авария на пожарном трубопроводе, – сообщил директор ЛДС.

Аварию устранили. Сейчас специалисты проводят косметический ремонт потолка.

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