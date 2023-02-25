В Новосибирской области в 2023 году построят 12 медучреждений

В Новосибирской области построят 12 новых поликлиник и амбулаторий за год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году в Новосибирской области планируют завершить строительство 12 новых поликлиник и амбулаторий. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов сообщил в ТАСС, что в этом году запланировано строительство девяти крупных медучреждений по нацпроекту. Шесть из них введут в эксплуатацию до конца 2023 года.

Еще шесть поликлиник и амбулаторий начнут принимать пациентов в ближайшее время.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в Новомарусино уже открыли одно из 12 новых медучреждений региона – поликлинику с приемом 300 пациентов в день.

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