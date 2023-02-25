С погодой новосибирцам не повезет.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В праздничные выходные новосибирцам категорически не повело с погодой. Температурные качели, которые обещат синоптики, доставят массу неприятностям водителям и пешеходам. Во время оттепели снег подтаял, а с приходом похолодания начнется сильный гололед.
- Столбик термометра покажет минус 6 - минус 8 градусов, возможны снегопады, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.
Еще один неприятный момент: метеорологи прогнозируют сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Предупреждение об этом выпустило ГУ МЧС по Новосибирской области.
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