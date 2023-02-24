В Новосибирске мужчина показал половой орган в пункте выдачи Wildberries

Он перепугал пришедших за заказами женщин
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В пункте выдачи закахов Wildberries на улице Челюскинцев мужчина показал посетителям половой орган. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
- Мужчина зашёл на пункт выдачи заказов за девушкой, постоял в тамбуре. Менеджер подумала, что кого-то ждёт. После того, как зашла ещё одна пара, продемонстрировал половой орган, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
УВидели это клиентки, которые собирались уходить. Они испугались, пошли к сотрудникам офиса. После этого мужчина ушел.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер