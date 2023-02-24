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НовостиОбщество24 февраля 2023 18:40

В Новосибирске мужчина показал половой орган в пункте выдачи Wildberries

Он перепугал пришедших за заказами женщин
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Он перепугал пришедших за заказами женщин

Он перепугал пришедших за заказами женщин

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В пункте выдачи закахов Wildberries на улице Челюскинцев мужчина показал посетителям половой орган. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Мужчина зашёл на пункт выдачи заказов за девушкой, постоял в тамбуре. Менеджер подумала, что кого-то ждёт. После того, как зашла ещё одна пара, продемонстрировал половой орган, - сообщают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

УВидели это клиентки, которые собирались уходить. Они испугались, пошли к сотрудникам офиса. После этого мужчина ушел.

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