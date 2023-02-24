«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ

Новосибирской команде не удалось одолеть уфимцев. Фото: hcsibir.ru

В пятницу, 24 февраля, хоккеисты «Сибири» встречались с очень непростым противником - «Салаватом Юлаевым». Перед этим новосибирская команда смогла одолеть уфимцев 18 февраля со счетом 2:1, и болелищики верили, что сибиряки снова смогут одержать победу. Но не вышло.

В первом периоде в ворота «Сибири», которые защищал Антон Красоткин, «Салават Юлаев» забросил 2 шайбы, во втором периоде - одну. Новосибирская команда смогла ответить только одной шайбой, и мат закончился со счетом 1:3.

Следующим соперником «Сибири» станет челябинский «Автомобилист»: матч пройдет 26 февраля.

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