На выходных в Новосибирске похолодает до -16 градусов

Воскресенье будет морозным. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Оттепель, пришедшая в Новосибирск, на выходных сменится морозами: по крайней мере, такой прогноз дают синоптики. По данным новосибирского гидрометцентра, похолодание начнется с субботы.

- Столбик термометра опустится до минус 6 - минус 8 градусов, - сообщают в новосибирском гидрометцентре. - Возможны снегопады, ночью ожидается ветер с порывами до 23 м/с.

В воскресенье, 26 февраля, будет еще морознее: по данным «Гисметео», днем похолодает до минус 10 градусов, а ночью и вовсе будет минус 16 градусов.

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