В Новосибирске на 10 этаже в доме на Петухова загорелась квартира

ПОжарные потушили пламя за 15 минут. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В пятницу, 24 февраля серьезный пожар произошел в многоэтажке на Петухова: там загорелась квартира на 10 этаже. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

- Сообщение о пожаре поступило в 17.54, в 18.05 пожарные прибыли на место. Площадь пожара была 15 квадратных метров, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Пламя удалось потушить за 15 минут, были задействованы 18 человек.

Пожарные эвакуировали из дома 27 человек, в том чсиле двух грудных детей. Информации о том, что кто-то пострадал во время ЧП, нет.

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