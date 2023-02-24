В Новосибирске 24 февраля прошел первый в 2023 году дождь

На дорогах появилась слякоть.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
За пять дней до календарной весны новосибирцам пришлось вспомнить о зонтиках: 24 февраля прошел первый в 2023 году дождь. После дождя на улице снег еше сильнее стал таять, началась капель.
Вот только если в пятницу столбик термоментра показывал плюс 2 - плюс 4 градуса, то в субботу, 25 февраля, ожидается похолодание.
- Похолодает до минус 6 - минус 8 градусов, возможен снег, - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. А это значит, что в городе будет сильный гололед и новосибирцам нужно быть аккуратнее на дорогах.
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