Забыл, что вырос: детеныш муравьеда из Новосибирского зоопарка пытался забраться к маме на спину

Детеныш пытался забраться на спину маме. Фото: Анна НОВИКОВА

Детеныш муравьеда по имени Майя из Новосибирского зоопарка повеселил посетителей, пытаясь вовлечь свою маму в игру. Уже подросший малыш то и дело пытался забраться ей на спину.

И как бы Майя не пыталась угомонить своего отпрыска, сделать это ей так и не удалось. Он продолжал ходить за мамой следом по вольеру и не оставлял ее в покое. Забавный эпизод засняла на видео постоянная посетительница зверинца Анна Новикова.

Напомним, детеныш в Новосибирском зоопарке родился в марте 2022 года. Это был второй случай размножения гигантских муравьедов в России.

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