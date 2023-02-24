Условия для открытия нового ЛДС в Новосибирске для матчей озвучили в КХЛ

«Новосибирск-Арена» сможет принимать матчи КХЛ, если выполнит все требования лиги. Фото: правительство НСО.

В КХЛ объяснили, какие условия должны быть выполнены, чтобы на новом ЛДС в Новосибирске начали проводить матчи.

- На данный момент КХЛ ожидает ряд официальных документов, связанных с вводом спортсооружения в эксплуатацию, - цитурует ТАСС представителей КХЛ.

Когда эти документы будут готовы, КХЛ проинспектирует арену, соответствует ли она всем необходимым требованиям технического регламента лиги. Если никаких нареканий не будет, то сначала там проведут тестовый матч, затем - игру Молодежной хоккейной лиги, и только после этого на «Новосибирск-Арене» проведут матч КХЛ.

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