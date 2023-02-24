Под Новосибирском водитель и пассажир «Субару Форестер» погибли в аварии с бензовозом

В ваварии погибли 2 человека. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Страшное ДТП произошло в пятницу, 24 февраля, на трассе в Колыванском районе: там в 8.50 утра столкнулись «Субару Форестер» и бензовоз «МАН».

- 44-летняя женщина-водитель «Субару Форестер» ехала по автодороге К-12р «Новосибирск-Колывань-Томск» в сторону Колывани, - пояснили в ГУ МВД по Новоссибирской области. На 40 километре трассы она не справилась с управлением и врезалась в бензовоз.

Удар был настолько сильным, что без жертв не обошлось: погибли водитель «Субару Форестер» и пассажир иномарки - 47-летний мужчина. Пострадал 19-летний парень, который ехал в этой же легковушке, и водитель бензовоза.

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