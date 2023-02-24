Двое мужчин подрались возле стриптиз-клуба в Новосибирске

Потасовка произошла у стриптиз-клуба. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Рано утром в пятницу, 24 февраля, произошла потасовка у стриптиз-клуба на Вокзальной магистрали. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Изначально конфликт происходил между двумя мужчинами, а остальные пытались драчунов разнять, - сообщают в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Но в какой-то момент кто-то ударил одного из разнимающих парней - тот упал на асфальт.

Очевидцы уверяют, что удар был настолько сильным, что пострадавший потерял сознание и друзья оттащили его на тротуар.

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