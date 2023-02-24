В Алтайском крае в пожаре погибли три женщины

В Алтайском крае в Камне-на-Оби в пожаре погибли три женщины. Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае в Камне-на-Оби в пожаре погибли три женщины. 44-летняя хозяйка вспыхнувшего дома и две ее гостьи — 70 летние женщины. Трагедия случилась 22 февраля.

— 44-летняя женщина жила одна и вечером пригласила в гости двух своих знакомых и одного 50-летнего знакомого, чтобы вместе выпить. Пожар начался на веранде, ночью, когда все уже спали, — сообщает издание amic.ru.

Мужчине удалось выбить окно и выбраться наружу, его доставили в больницу. А вот женщин спасти не удалось. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

Следователи возбудили после случившегося дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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