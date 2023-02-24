В Новосибирске три человека пострадали в аварии с Honda Insight и УАЗом

В аварии прстрадали 3 человека. Фото: МАСС.

Поздно вечером в четверг, 23 февраля, серьезная авария произошла на улице Большевистской у дома № 276/1: там столкнулись Honda Insight и УАЗ. Об этом рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

- Сообщение об аварии поступило в 22.47. Honda Insight и УАЗ ехали в попутном направлении - в сторону реки Иня, - сообщили в МАСС. - От удара «Хонда» перевернулась на крышу.

В аварии пострадали три человека.

- Все они к приезду спасателей смогли самостоятельно покинуть машины, - продолжают в МАСС.

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