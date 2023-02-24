В Новосибирской области мужчины составляют 47% населения

В Новосибирской области мужчины составляют 47% от численности населения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирской области мужчины составляют 47% от численности населения. Такую статистику специально к 23 февраля подготовил региональный Росстат.

— По состоянию на 1 января 2022 года численность мужчин в Новосибирской области составила 1294, 4 тысяч Человек или 46, 6% от общего числа жителей региона. Из них 135, 4 тысяч Мужчин (или 10, 5% от всего мужского населения) находится в призывном возрасте 18-27 лет, — рассказали в Росстате.

Статистика также говорит о том, что основная часть сильного пола проживает в городской местности — примерно 78, 5%, а в сельской — около 21, 5%. Средний возраст мужчин в Новосибирской области по данным на 2021 год — 37 лет. При этом, в городе контингент моложе, чем в сельской местности.

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