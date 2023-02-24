Новосибирская фирма не вернула зрителям деньги за отмененный концерт группы «Ногу свело»*

Группа должна была выступить 5 мая 2021 года. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Зрители пожаловались на новосибирскую фирму, которая организовывала в Иркутске концерт группы «Ногу свело»*. Сибиряки уверяют, что за 2 года им так и не вернули деньги за билеты.

- 2 февраля 2021 года купил два билета на концерт: заплатил 2200 рублей. Выступление должно было состояться 5 мая, но за день до него приходит письмо, что концерт перенесли на 16 октября. Причина - пандемия коронавируса, - рассказал КП-Новосибирск читатель Максим. - А 12 мая получил еще одно письмо: там уже говорилось, что концерт отменили.

Максим говорит, что обращался к организатором, ему обещали вернуть деньги за билеты, но за почти 2 года он так ничего и не получил.

*Признан в России иностранным агентом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber