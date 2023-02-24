В Новосибирске на аллее НВВКУ установили бюсты Героям России

В Новосибирске на аллее НВВКУ открыли четыре новых бюста. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске на аллее НВВКУ открыли четыре новых бюста. Они должны будут увековечить память выпускников высшего военного командного училища, которым присвоили звание «Герой России» после участия в спецоперации на Украине.

Этого звания удостоились семь выпускников НВВКУ. Пятеро из них — посмертно.

— Офицеры и выпускники Новосибирского высшего военного командного училища — это элита вооруженных сил нашей страны, это гордость Новосибирской области, независимо от того, где они родились, жили или служили, — отметил во время торжественной церемонии губернатор региона Андрей Травников. — Сегодня мы чествуем тех выпускников и офицеров, кто внес самый весомый вклад в славу Российской Армии и родного вуза. Многие из них — ценой собственной жизни

Напомним, ранее КП-Новосибирск называла имена выпускников НВВКУ, которым присвоили звание Героя России

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