В Новосибирске прошел митинг-концерт в поддержку участников СВО

В Новосибирске в центре города прошел митинг-концерт в поддержку участников СВО. Фото: kprfnsk.ru

В Новосибирске в центре города прошел митинг-концерт в поддержку участников СВО.

Мероприятие прошло в Центральном парке 22 февраля. С праздником, связанным с днем рождения Красной армии новосибирцев поздравил мэр города Анатолий Локоть.

—Сегодня в нашем городе, городе трудовой доблести, отмечается годовщина создания нашей армии — Красной, Советской, Российской армии-победительницы. Наш город, наш регион связан многими нитями с армией. Посмотрите на названия улиц и площадей — Красноармейская, Военная, Воинская, Сибиряков-Гвардейцев, Бориса Богаткова, Ватутина — можно продолжать и продолжать. В Новосибирске сильны традиции — воинские и трудовые, — отметил градоначальник.

105-летие Красной армии в Новосибирске также отметили шествием по Красному проспекту 23 февраля, которое также возглавил мэр города. Колонна с красными флагами и транспарантами прошлась по проспекту до бюста Александра Покрышкина, к которому возложили цветы.

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