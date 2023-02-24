Андрей Травников вручил солдатам и офицерам награды в большом зале Правительства

Андрей Травников вручил военнослужащим почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма. Фото: Правительство НСО

Андрей Травников Новосибирской области поздравил жителей региона с 23 февраля и вручил отличившимся военнослужащим почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора.

— В этом году этот праздник, важный для всей нашей страны, для всего нашего народа, вновь приобрёл очень правильный, истинный смысл — как праздник тех, для кого защита Отечества — профессия и дело жизни. Для кого текст воинской присяги, которая принималась в молодости, в юности — это священный долг на всю жизнь. Кто, не жалея своей жизни, защищает интересы нашей Родины, — отметил глава региона.

После этого в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца прошел концерт, посвященный дню защитника Отечества, на котором глава региона поприсутствовал вместе с другими новосибирцев.

Напомним, вчера также сотни горожан собрались на Михайловской набережной, чтобы увидеть праздничный салют, посвященный 23 февраля. В небо выпустили 680 фейерверков.

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