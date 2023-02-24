Ветер и мокрый снег: в Новосибирске 24 февраля температура поднимется до +4 градусов

Синоптики обещают новосибирцам мокрый снег. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в пятницу, 24 февраля, потеплеет до +4 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду и осадки.

— Температура воздуха ночью составит -1…-3, днем потеплеет до +2…+4. Ожидается пасмурная погода и мокрый снег, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду, местами возможны порывы до 16 метров в секунду.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают потепление в переделах 0…+2 и снег на протяжении всего дня.

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