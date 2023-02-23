«Каждому — по медали!»: новосибирская таксистка порадовала мужчин сюрпризами на 23 февраля

Новосибирская таксистка Людмила Ожанская прославилась благодаря своему необычному подходу к клиентам. Фото: предоставлено Людмилой Ожанской

Новосибирская таксистка Людмила Ожанская прославилась благодаря своему необычному подходу к клиентам. Девушка считает, что от любой поездки может остаться приятное впечатление, поэтому не устает баловать своих пассажиров маленькими подарочками на праздники. Так, на Новый год новосибирцы получали от нее милых сувенирных зайчиков, на 14 февраля — валентинки, а на 23 Людмила решила порадовать защитников Отечества забавными медальками.

— В этот праздник решила раздавать мужчинам медали! Хотела еще как-то машину украсить в честь праздника, но немножко разболелась накануне, и было не до того, — пояснила КП-Новосибирск Людмила.

На каждой медальке была поздравительная надпись и прикрепленная ленточка, чтобы подарок можно было носить на шее.

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