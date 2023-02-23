Космонавт из Новосибирска Анна Кикина поздравила россиян с 23 февраля с борта МКС

Космонавт из Новосибирск Анна Кикина поздравила россиян с 23 февраля с борта МКС. Фото: Роскосмос

Космонавт из Новосибирск Анна Кикина поздравила россиян с 23 февраля с борта МКС. Она записала видеообращение вместе со своими коллегами — космонавтами Дмитрием Петелиным и Сергеем Прокопьевым.

— Уважаемые наши соотечественники, все, кто служит в рядах Вооруженных сил РФ, дорогие ветераны. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Вы — настоящие герои. С праздником! — обратилась к соотечественникам Анна Кикина.

Напомним, уроженка Новосибирска Анна Кикина — единственная женщина-космонавт в современном отряде Роскосмоса. Известно, что в эту экспедицию Анна Кикина отправилась по программе МКС Роскосмос и nasa. Она предполагает перекрестные полеты трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

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