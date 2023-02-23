Новосибирец выложил на снегу «открытку» к 23 февраля из пойманной рыбы

Новосибирец выложил на снегу «открытку» из пойманной им рыбы. Фото: предоставлено героем публикации

Новосибирец выложил на снегу «открытку» из пойманной им рыбы. Так сибиряк решил разделить с остальными радость от удачного улова.

— Фото хоть и выложил сейчас, но сделано оно было еще в прошлом году. Были с товарищем на рыбалке в окрестностях поселка Береговое, рыбачили как раз в праздник. Видать, в честь этого и выдался такой удачный улов, вот и решили так забавно его запечатлеть, — рассказал КП-Новосибирск автор снимка.

Из пойманной рыбы удалось выложить целых две композиции: просто цифру «23» и поздравительную надпись.

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