Новосибирец выложил на снегу «открытку» к 23 февраля из пойманной рыбы

Новосибирец выложил на снегу «открытку» из пойманной им рыбы. Фото: предоставлено героем публикации
Новосибирец выложил на снегу «открытку» из пойманной им рыбы. Так сибиряк решил разделить с остальными радость от удачного улова.
— Фото хоть и выложил сейчас, но сделано оно было еще в прошлом году. Были с товарищем на рыбалке в окрестностях поселка Береговое, рыбачили как раз в праздник. Видать, в честь этого и выдался такой удачный улов, вот и решили так забавно его запечатлеть, — рассказал КП-Новосибирск автор снимка.
Из пойманной рыбы удалось выложить целых две композиции: просто цифру «23» и поздравительную надпись.
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