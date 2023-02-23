Самолет из Новосибирска вылетел в Таиланд с задержкой на 19 часов

Самолет из Новосибирска в Таиланд, который задержали на 19 часов, вылетел из «Толмачево». Фото: Александр ГЛУЗ

Самолет из Новосибирска в Таиланд, который задержали на 19 часов, вылетел из «Толмачево». Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Изначально самолет должен был отправиться еще в три часа ночи, однако его вылет несколько раз откладывали. В аэропорту застряли 238 пассажиров, в числе которых 22 ребенка. Всех обеспечили горячим питанием, однако мест в гостиницах на всех не хватило.

В итоге, рейс вылетел из Новосибирске в 22:44. В причинах произошедшего будет разбираться транспортная прокуратура.

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