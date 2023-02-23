Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров показал фотографии с Донбасса

Недавно члены Союза отцов Новосибирской области побывали на Донбассе. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Майорова

Недавно члены Союза отцов Новосибирской области побывали на Донбассе. В распоряжении КП-Новосибирск оказались фотографии и видео с поездки Совета в Луганскую Народную Республику.

Несколько тонн гуманитарных грузов в ЛНР привезли глава Союза Сергей Майоров, Сергей Мозжерин, Дмитрий Костенко и Сергей Петров. Новосибирцы доставили инструменты, рации, бинокли, антитепловизорные накидки, портативные генераторы, газ в баллонах, теплые вещи, медикаменты, письма детей, адресованные военнослужащим, и так далее.

Сергей Майоров (третий справа) вместе с соратниками. Фото: https://vk.com/smayorov1977

На своей странице «ВКонтакте» Сергей Майоров опубликовал видео с соратниками.

− Всем большое спасибо! Тем, кто нас поддерживает, кто помогает, − сказал глава Союза отцов НСО.

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