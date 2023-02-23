В Новосибирске из-за обрыва проводов на Станционной образовалась пробка

В Новосибирске из-за обрыва проводов на Станционной образовались пробки. Фото: стоп-кадры АСТ-54.

В четверг, 23 февраля, в Новосибирске из-за обрыва проводов и падения столба на улице Станционной образовались длинные пробки. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент заторы растянулись на два километра в районе машиностроительного завода «Труд», где рухнул столб. От него на протяжении нескольких метров по автодороге тянутся оборванные провода. Также движение перекрыто возле площади Энергетиков.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что на улице Станиславского 25 февраля ограничат движение из-за строительства четвертого моста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber