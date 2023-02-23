В Новосибирске около храма Георгия Победоносца появится сквер за 8 миллионов

В Калининском районе Новосибирска планируют благоустроить новый сквер. Фото: Госзакупки

В Калининском районе Новосибирска планируют благоустроить новый сквер. Он будет располагаться на улице Фадеева около храма Георгия Победоносца. Информация об аукционе размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает МАУ «Горзеленхоз». На работы готовы выделить чуть больше восьми миллионов рублей.

− Основная идея сквера − образ монастырского сада при Храме. Функционально это транзитный сквер с возможностью кратковременного отдыха, − говорится в проектной документации.

Площадь сквера составит 3 213 метров квадратных. Там сделают освещение, положат плитку, поставят лавочки и мусорки.

Также территорию озеленят. Поскольку в основе концепции озеленения лежит образ монастырского сада, будут использоваться плодовые деревья и медоносные растения. Это яблони ягодные, груша уссурийская, шиповник, для центрального цветочного акцента − тимьян, овсяница, шалфей и ромашка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber