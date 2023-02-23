В Новосибирске «Киа Рио» сбила школьницу, выходившую из трамвая

В Новосибирске «Кио Рио» сбила школьницу, выходившую из трамвая. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Кио Рио» сбила школьницу, выходившую из трамвая. ДТП случилось вечером 23 февраля на улице Учительская.

— В 19:30 54-летний водитель автомобиля «Киа Рио» ехал по улице Учительская в сторону улицы Богдана Хмельницкого. Около дома № 35 на улице Учительская он сбил 12-летнюю девочку, выходившую из трамвая, — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу для уточнения травм. На месте работал экипаж ДПС.

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