«Нашли в гостях у знакомых»: стали известны подробности задержания сбежавших заключенных в Новосибирской области

Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии под Новосибирском заключенных. Фото: ГУФСИН НСО

Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии под Новосибирском заключенных. Напомним, о побеге Константина Пузикова и Владимира Храмцова стало известно утром 22 февраля. Однако долго в бегах они не пробыли: уже ночью того же дня появилась информация об их задержании.

— Их нашли у одного из знакомых, по конкретному местоположению дома. Сопротивления при задержании они не оказывали, — рассказал КП-Новосибирск источник.

За побег из мест лишения свободы по части 2 статьи 313 УК РФ им грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободны на тот же срок.

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