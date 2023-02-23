«Нашли в гостях у знакомых»: стали известны подробности задержания сбежавших заключенных в Новосибирской области

Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии под Новосибирском заключенных. Фото: ГУФСИН НСО
Стали известны подробности задержания сбежавших из колонии под Новосибирском заключенных. Напомним, о побеге Константина Пузикова и Владимира Храмцова стало известно утром 22 февраля. Однако долго в бегах они не пробыли: уже ночью того же дня появилась информация об их задержании.
— Их нашли у одного из знакомых, по конкретному местоположению дома. Сопротивления при задержании они не оказывали, — рассказал КП-Новосибирск источник.
За побег из мест лишения свободы по части 2 статьи 313 УК РФ им грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободны на тот же срок.
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