Самолет из Новосибирска в Таиланд задержали уже на 19 часов

Самолет задержали на 19 часов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет из Новосибирска в Таиланд, который должен был вылететь еще в 3 часа ночи, задержали уже 19 часов. Время вылета каждый раз сдвигают.

Как сейчас сообщается на онлайн-табло аэропорта «Толмачево», вылететь рейс должен в десять часов вечера по местному времени.

В аэропорту застряли 238 пассажиров, в числе которых 22 ребенка. Сейчас за соблюдением их прав следит прокуратура. Всем людям выдали горячее питание, часть из них удалось расселить по гостиницам.

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