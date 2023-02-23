Самолет из Новосибирска в Таиланд задержали уже на 19 часов

Самолет задержали на 19 часов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самолет из Новосибирска в Таиланд, который должен был вылететь еще в 3 часа ночи, задержали уже 19 часов. Время вылета каждый раз сдвигают.
Как сейчас сообщается на онлайн-табло аэропорта «Толмачево», вылететь рейс должен в десять часов вечера по местному времени.
В аэропорту застряли 238 пассажиров, в числе которых 22 ребенка. Сейчас за соблюдением их прав следит прокуратура. Всем людям выдали горячее питание, часть из них удалось расселить по гостиницам.
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