Пойдет снег или будет жара? Синоптики рассказали, каким будет 1 марта 2023 года

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 1 марта 2023 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на 1 марта 2023 года. По их прогнозам, первый весенний день встретит сибиряков пасмурным небом и снегопадами.

— 1 марта в Новосибирске ожидается пасмурная погода, осадки в виде мокрого снега и ветер до 6 метров в секунду, — сообщает Гидрометцентр России. — Температура воздуха ночью составит −4 градуса, днем поднимется до нуля.

Схожий прогноз дает и сервис Яндекс. Погода. Местные синоптики обещают сибирякам снег весь день, ветер от 5 до 6 метров в секунду и температуру воздуха в диапазоне −3…-1 градуса.

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