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НовостиОбщество23 февраля 2023 9:42

В Новосибирской области простятся с 28-летним Александром Квашниным, погибшем на СВО

У него осталась гражданская жена и двое детей
Галина СИМОНОВА
В Новосибирской области просятся с 28-летним Александром Квашниным.

В Новосибирской области просятся с 28-летним Александром Квашниным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области просятся с 28-летним Александром Квашниным. Он погиб во ходе специальной военной операции.

— Родителей у Александра не осталось, поэтому его похоронами будет заниматься администрация сельсовета и другие родственники, — пояснил КП-Новосибирск глава Новоспасского сельсовета Барабинского района Владислав Владимирович Иванов.

Прощание пройдет в селе Новоспасск, откуда Александр был родом. Но точная дата пока что неизвестна. У сибиряка осталась гражданская жена и двое детей.

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