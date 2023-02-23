В Новосибирской области простятся с 28-летним Александром Квашниным, погибшем на СВО

В Новосибирской области просятся с 28-летним Александром Квашниным.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Новосибирской области просятся с 28-летним Александром Квашниным. Он погиб во ходе специальной военной операции.
— Родителей у Александра не осталось, поэтому его похоронами будет заниматься администрация сельсовета и другие родственники, — пояснил КП-Новосибирск глава Новоспасского сельсовета Барабинского района Владислав Владимирович Иванов.
Прощание пройдет в селе Новоспасск, откуда Александр был родом. Но точная дата пока что неизвестна. У сибиряка осталась гражданская жена и двое детей.
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