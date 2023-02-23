«Ударил бортпроводника в спину»: новосибирец устроил дебош на самолете «Москва-Санкт-Петербург»

Новосибирец устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Фото: Кадр из видео\УТ МВД по СЗФО

Новосибирец устроил дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Чтобы снять 31-летнего мужчину с борта, пришлось вызывать полицию.

— Выяснено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он нарушал правила поведения на борту воздушного судна. На замечания других пассажиров не реагировал. Бортпроводник предпринял попытку успокоить правонарушителя, однако, в ответ он нанес ему несколько ударов в спину, — рассказали в УТ МВД по СЗФО.

Сейчас дебошир находится под подпиской о невыезде, против него возбудили уголовное дело за хулиганство по статье 213 УК РФ. За это сибиряку может грозить до 5 лет колонии.

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