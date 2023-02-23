Прокуратура начала проверку после десятичасовой задержки самолета Новосибирск-Таиланд

Выполнения рейса ожидают 238 пассажиров. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Транспортная прокуратура проводит проверку после задержки рейса из Новосибирска в Таиланд. Напомним, самолет должен был вылететь еще в три часа ночи, однако пассажиры застряли в «Толмачево» на десять часов. Пока что предварительное время вылета — 13:00.

— Выполнения рейса ожидают 238 пассажиров, из них 22 детей, — сообщили в ведомстве.

Прокуратура организовала в аэропорту выездной прием пассажиров, не попавших вовремя на рейс.

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