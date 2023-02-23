Как будто космос! Над Новосибирском взошел невероятный фиолетовый рассвет

Над Новосибирском взошел невероятный фиолетовый рассвет. Фото: Анастасия Голованова

Праздничным утром 23 февраля порадовать новосибирцев решила сама природа и окрасила небо в невероятные фиолетово-розовые цвета. Горожане перед такой красотой устоять не смогли и сразу же схватились за телефоны, чтобы поделиться снимками фантастического пейзажа с другими.

Небо окрасилось в удивительные цвета. Фото: Юлия Ермоченко

— Когда были еще сумерки, и солнце только всходило, небо как раз было таким сине-фиолетовым. А уже чуть позже начали появляться розовые и алые оттенки, пока окончательно не рассвело, — рассказали КП-Новосибирск жители города.

Даже на работе новосибирцы не удержались от возможности заснять такую красоту. Фото: Сергей Шилко

Однако весь день любоваться красивым небом у сибиряков не выйдет. Синоптики обещают пасмурную погоду, мокрый снег и потепление вплоть до +3 градусов.

Чуть позже небо окрасилось в розово-алые цвета. Фото: Валентина Мальгина

Наблюдать красоту горожане могли из окон своих домов. Фото: Валерия Клочкова

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