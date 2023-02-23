Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на шесть часов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Рейс из Новосибирска в Таиланд задержали на шесть часов. Борт в Паттайю должен был вылететь еще в три часа ночи, однако пассажиры до сих пор находятся в аэропорту «Толмачево».

— Разъяснений авиакомпания не дает. Нас один раз покормили. Что-то возятся с двигателем, — рассказывают возмущенные пассажиры паблику Вконтакте «АСТ-54».

Как сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта, сейчас регистрация на этот рейс окончена. Планируется, что он вылетит в 13:00 по местному времени.

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