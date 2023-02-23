Двух заключенных, сбежавших из колонии в Новосибирской области, задержали

Сбежавших заключенных задержали. Фото: ГУФСИН НСО

Двух заключенных — Константина Пузикова и Владимира Храмцова — сбежавших из колонии-поселения при ИК № 2 под Новосибирском задержали. Об этом сообщили в ГУФСИН.

— Местонахождение осужденных установлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовно-исполнительной системы и полиции, — сообщили в ведомстве.

За побег из мест лишения свободы по части 2 статьи 313 УК РФ им грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободны на тот же срок.

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Ориентировки на них разместили в ГУФСИН (подробнее).

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