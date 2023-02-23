В мэрии Новосибирска рассказали, закроют ли каток на набережной из-за потепления

В мэрии Новосибирска рассказали, закроют ли каток на Михайловской набережной из-за сильного потепления. Фото: Никита МАНЬКО

В мэрии Новосибирска рассказали, закроют ли каток на Михайловской набережной из-за сильного потепления. Напомним, в последние несколько дней в городе оттепель, а в ближайших прогнозах синоптики и вовсе обещают температуру.

— Мы внимательно следим за температурой и, соответственно, за состоянием льда на катке в связи с этим. Возможно, если после сильного потепления лед станет уже непригодным для катания, то нам действительно придется закрыть каток раньше, — пояснила КП-Новосибирск вице-мэр города и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова. — Кроме того, у нас есть вариант сократить пространство катка. На участке примерно от домика снежинки до отеля «Ривер Парк». Но пока что каток работает.

Напомним, 10 февраля в Новосибирске открыли проезд по улице Ленина, которая была сделана пешеходной на время новогодних праздников. Однако в мэрии рассматривают вариант также перекрыть улицу и на время празднования Дня города.

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