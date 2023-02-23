В Новосибирске на улице Станиславского 25 февраля ограничат движение из-за строительства моста

В Новосибирске 25 февраля ограничат проезд по улице Станиславского на участке от площади Энергетиков до площади Труда. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 25 февраля ограничат проезд по улице Станиславского на участке от площади Энергетиков до площади Труда. Об этом сообщили в мэрии города.

— Это связано с проведением работ на строительном объекте «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской», — сообщили Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

В период действия ограничений будет также изменена схема движения общественного транспорта. Публикуем маршруты, которые будут идти не по стандартной схеме:

Троллейбусы:

— № 4 — конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м»;

— № 24 — конечный остановочный пункт «Ул. Учительская», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Дуси Ковальчук, площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, ул. Богдана Хмельницкого, конечный остановочный пункт «Ул. Учительская».

Трамваи:

— № 15 — конечный остановочный пункт «Бугринская роща», ул. Оловозаводская, ул. Мира, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская, конечный остановочный пункт «Бугринская роща»;

— № 18 — конечный остановочный пункт «Пос. Чемской», ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, конечный остановочный пункт «Пос. Чемской».

Троллейбусы № 7, 24, 29, трамвай № 8, автобусы № 1, 4, 14, 16, 19, 24, 55, 64, 79, 89, 96 и маршрутные такси № 10, 12 начинают работать с 7 часов утра.

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