В ГУ МВД по Новосибирской области назначили двух новых руководителей

Андрей Кульков на селекторном совещании представил личному составу двух новых руководителей. Фото: ГУ МВД по НСО
Начальник полицейского Главка Новосибирской области Андрей Кульков на селекторном совещании представил личному составу двух новых руководителей.
— Пост начальника Экспертно-криминалистического центра ГУ занимает теперь подполковник полиции Анатолий Морозов, прибывший из ГУ МВД по Свердловской области, а пост замначальника Управления ГИБДД ГУ — подполковник полиции Андрей Кузнецов, прибывший из ГУ МВД России по Челябинской области, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
В МВД также сообщили, что на заслуженный отдых проводили начальника отдела МВД по Тогучинскому району, подполковника полиции Игоря Терехова.
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