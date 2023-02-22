В Новосибирске 10 трамвайных вагонов модернизируют за 224,5 миллионов рублей

Трамваи должны модернизировать до 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 10 трамвайных вагонов модели 71-605 модернизируют за 224,5 миллионов рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, поскольку на участие в аукционе была подана только одна заявка, он был признан несостоявшимся и контракт заключили с единственным участником.

Финансироваться он будет за счет новосибирского предприятии «Горэлектротранспорт». Так, по условиям контракта подрядчик должен заменить у вагонов кузов, уложить линолеум, установить пассажирские сиденья, новые или капитально отремонтированные колеса, а также поручни в салоне.

Сделать это необходимо до 2024 года, с гарантийным сроком в 6 месяцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер