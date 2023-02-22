Росимущество Новосибирской области подарило РПЦ три здания в Академгородке

Росимущество Новосибирской области подарило РПЦ три здания на улице Академическая Академгородке. Фото: Росимуществе НСО

Росимущество Новосибирской области подарило РПЦ три здания на улице Академическая Академгородке. Об этом в ведомстве сообщили 22 февраля.

— Подписанный акт приема-передачи федерального имущества для дальнейшего оформления права собственности руководитель Территориального управления Олег Галлямов передал Инокине Надежде, референту по административным вопросам Новосибирского Епархиального управления, — сообщили в Росимуществе НСО.

В советское время в этих зданиях располагался детсад, а с 1992 года — «Православная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежского». Сейчас она работает в режиме школы-лаборатории, где естественнонаучное и гуманитарное образование сочетается с духовно-нравственным воспитанием.

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