В Новосибирске реконструируют старый завод на Серебренниковской

В Новосибирске планируют реконструировать старый завод на улице Серебренниковской. Фото: эскиз DBA-GROUP

В Новосибирске планируют реконструировать старый завод на улице Серебренниковской. Комиссия по правилам землепользования и застройки 21 февраля одобрила изменения, которые позволят повысить этажность старого корпуса НИИ измерительных приборов при реконструкции.

Напомним, по предложению девелопвера, которому теперь принадлежит территория, старый заводской корпус надстроят на три этажа, а внутри квартала появятся две остекленные башни в 16 и 17 этажей.

При этом помещения не будут жилыми. Сейчас проект проходит экспертизу Госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая также наложит ограничения на застройку.

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