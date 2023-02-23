В День защитника Отечества в Новосибирске придёт ранняя весна

Из-за оттепели может даже начаться дождь. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске долгие каникулы порадуют погодой. 23 февраля будет тёплая ночь с температурой -2...-4 градуса и такой же день — потеплеет до +2...+4.

— Ожидается переменная облачность, днем местами небольшой снег и дождь. Юго-восточный ветер усилится до 5-10 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью будет -2…-7 градусов. Днем ожидается +1...+6. По юго-западу региона в отдельных районах пройдет мокрый снег, местами с дождём.

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