В Новосибирской области на 3,5 метра расширят мост через реку Ирмень

Ремонт моста планируют завершить осенью 2023 года. Фото: ТУАД по НСО

В Новосибирской области планируют отремонтировать и на 3,5 метра расширить мост через реку Ирмень. Работы проведут в рамках нацпроекта БКД.

— Неудовлетворительная оценка технического состояния моста обусловлена несоответствием габарита проезда категории автомобильной дороги, значительным износом несущих конструкций сооружения и низкой грузоподъёмностью моста. Из-за неконтролируемого пропуска паводковых вод наблюдалось возникновение размыва грунта русловых опор, способствующего потери устойчивости конструкций. Поэтому было решено отремонтировать и расширить мост, — пояснил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. Ремонтные работы уже начались. Кроме расширения моста рабочие также отремонтируют опоры, перильные и барьерные ограждения, заменят асфальт. В апреле подрядчик смонтирует железобетонные конструкции. Завершить работы планируют осенью этого года. Пока будет идти ремонт, движение организуют по половине проезжей части.

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