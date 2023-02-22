Семь выпускников НВВКУ получили звания Героя России на СВО.

Звание Героя России за период проведения СВО присвоили шести выпускникам Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища и одному выпускнику учебного центра при НВВКУ. Из них пяти награду присвоили посмертно. Их имена озвучили на открытии памятников на Аллее героев училища 22 февраля.

— Выпускнини НВВКУ — элита вооруженных сил нашей страны. Вне зависимости от того, где они родились и где служили. Но сегодня мы чествуем тех выпускников, которые внесли самый весомый вклад в славу российской армии и родного вуза, — сказал во время торжественной церемонии губернатор Андрей Травников. — Многие из них — ценой собственной жизни. Это те мужчины, для которых наставление Суворова «Сам погибай, но товарища выручай!»

Звания Героя России удостоились подполковник Рэцой Евгений Анатольевич, майор Семенов Дмитрий Владимирович (посмертно), капитан Козловский Евгений Валерьевич (посмертно), старшие лейтенанты Песков Максим Владимирович (посмертно), Ефимов Александр Александрович (посмертно), Цыдыпов Балдан Баирович, старшина Сафин Алмаз Минигалеевич (посмертно).

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